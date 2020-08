Scontro tra moto e furgone a San Bonifacio, grave il motociclista

Grave incidente poco prima delle 13.

Lo scontro

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 agosto 2020, si è verificato un incidente a San Bonifacio e nello specifico in Via Fontanelle. Per cause ancora da definire, un furgone si è scontrato con una moto alle 12.55.

Soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza, l’elicottero e la Polizia Stradale. Il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento.

