Screening Covid-19 per il personale scolastico: sedute straordinarie al C.P. di Bussolengo

Si amplia il servizio.

Screening per personale scolastico

In risposta all’adesione del personale scolastico della Provincia di Verona alla campagna di screening per il Covid 19, per ampliare ulteriormente l’offerta, sabato 5 e domenica 6 settembre l’ULSS 9 Scaligera organizza sedute straordinarie nella sede Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa), con orario 14-18. L’accesso è libero, ma è richiesta la tessera sanitaria. L’iniziativa verrà ripetuta anche il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 settembre.

Le sedi disponibili

Lo screening è su base volontaria e viene effettuato tramite test sierologico “pungi dito” dai medici di medicina generale del territorio o, in caso di indisponibilità del medico, dall’Azienda ULSS 9 e dall’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona presso le seguenti sedi, ad accesso libero:

Ospedale Borgo Trento , Padiglione 11 (AOUI) da lunedì a domenica, dalle 7 alle 13

, Padiglione 11 (AOUI) da lunedì a domenica, dalle 7 alle 13 Verona – Distretto di via Campania, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 12

– Distretto di via Campania, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 12 Verona – via Del Capitel, presso il poliambulatorio, da lunedì a giovedì, dalle 14 alle 17:30

– via Del Capitel, presso il poliambulatorio, da lunedì a giovedì, dalle 14 alle 17:30 Ospedale di San Bonifacio – sede USCA (piano terra), da lunedì a domenica, dalle 14:30 alle 15:30

(piano terra), da lunedì a domenica, dalle 14:30 alle 15:30 Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Dalla Chiesa), da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18:45

(via Dalla Chiesa), da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18:45 Legnago, sede USCA (via Pasubio 31), da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13.

In caso di un riscontro positivo con il test sierologico, il lavoratore dovrà effettuare il tampone molecolare per conferma, che verrà effettuato immediatamente. Al fine di evitare attese e possibili assembramenti, l’ULSS 9 suggerisce agli utenti nati negli anni dispari di presentarsi nei giorni dispari e viceversa.