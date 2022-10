E' uscito fuori dal manto stradale ed è finito in un canale che corre lungo il nastro d'asfalto. Un drammatico incidente si è verificato oggi, venerdì 14 ottobre 2022 a Minerbe.

Scuolabus esce di strada e finisce in un canale: una bimba è grave

Il bus utilizzato per il trasporto scolastico stava portando a casa gli alunni delle scuole primarie. Ma per motivi ancora da accertare è finito fuori strada. Sul posto oltre alla Polizia stradale anche i Vigili del fuoco e i soccorritori: nove bimbi sono stati trasferiti nei pronto soccorso a San Bonifacio e a Legnago. Una, però, desta preoccupazione: la piccola è stata trasportata a Borgo Trento per un trauma cranico. Sembra, tuttavia, dalle prime ricostruzioni, che non sia in pericolo di vita. Sul posto anche l'elicottero di Verona Emergenza.