Sente un miagolio nell’auto, la porta in officina: una gatta stava partorendo i cuccioli – VIDEO

Una storia a lieto fine per una gatta e i suoi cuccioli all’officina Scalcauto di Rosà.

Un rumore strano, come un miagolio…

Il video è diventato ben presto virale. Un automobilista sentiva degli strani rumori provenire dalla sua vettura: una specie di miagolio che lo ha fortunatamente insospettito. E così l’uomo ha deciso di recarsi in officina per capire cosa avesse di strano l’auto.

Una incredibile sorpresa per tutti

E la scoperta, così come la sorpresa di tutti, all‘officina Scalcauto di Rosà, gruppo che ha sedi anche a Thiene e Castelfranco Veneto, sono state grandi quando si è capito che quelli erano davvero dei miagolii: all’interno c’era una gattina che stava partorendo i suoi cuccioli.

Stanno bene e ora si possono adottare

Gli animali sono stati subito messi in sicurezza ed ora stanno bene. È stato girato un video dell’accaduto diventato immediatamente virale, a riprova del fatto che il benessere e la salvaguardia degli animali sono dei temi fortemente sentiti dalle persone. E non è finita qui perché, per chi volesse adottare uno dei gattini, il proprietario ha messo a disposizione la sua email personale per essere contattato: a.argentale@gmail.com.

