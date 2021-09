Sgomberata occupazione abusiva ai Bastioni

Sgombero di un’occupazione abusiva da parte della Polizia locale, intervenuta a San Zeno all'interno del bastione del Parco delle Mura in circonvallazione Maroncelli.

L’intervento è avvenuto dopo una verifica effettuata dai Vigili di quartiere della Delegazione Centro nel vallo della fortificazione, durante la quale sono stati individuati alcuni giacigli di fortuna realizzati con cartoni, coperte e materiali di recupero, ma nessuna persona presente. Alla rimozione dei materiali ha provveduto Amia, che ha effettuato la pulizia della zona interessata.

L'operazione rientra nel programma di interventi di monitoraggio generale e ripristino delle condizioni ottimali nelle varie zone della città da parte della Polizia Locale.

“Anche questo sito, come altri della nostra città, viene costantemente monitorato e presidiato dai nostri agenti - afferma l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Il nostro obiettivo è che sul territorio, bastioni e mura magistrali comprese, non ci sia alcuna zona franca. Perciò il controllo costante è fondamentale, per evitare sul nascere situazioni che rischierebbero di degenerare. Importante è anche la sinergia con Amia, sempre al nostro fianco per garantire il decoro pubblico”.