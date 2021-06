Si fingono sordomuti per raccogliere fondi in centro: due denunciati per accattonaggio molesto

Sono stati i Poliziotti di Quartiere ad individuarli tra le vie del centro venerdì mattina, 11 giugno 2021 anche in questa occasione la coppia di malintenzionati stava avvicinando i passanti chiedendo offerte a favore di una fantomatica associazione benefica.

Si fingono sordomuti per raccogliere fondi in centro

A dire dei truffatori, che si fingevano sordomuti, i fondi raccolti sarebbero stati destinati all’apertura di un centro internazionale dedicato all’assistenza di persone non udenti, disabili e bambini poveri. E con questa scusa, i due cittadini originari della Romania, fermati dai poliziotti poco prima di mezzogiorno in Via Scala, avevano già raccolto all’incirca 30 euro.

Il denaro è stato sequestrato unitamente alle cartelline contenenti i moduli che, per risultare più credibili, i due uomini facevano sottoscrivere ai cittadini di buon cuore, favorevoli allo scopo benefico presentato e pertanto disposti a donare i propri soldi. I fogli utilizzati, in lingua italiana e tedesca, riportanti il marchio di una fantomatica associazione chiamata “Handicap International”, prevedevano la compilazione di alcune colonne con l'indicazione dell'importo della donazione, della città, del codice di avviamento postale e della firma della vittima del raggiro.

Truffa segnalata

La truffa era già stata segnalata qualche giorno fa da alcuni commercianti di zona, più volte invitati dalle Forze di Polizia a collaborare denunciando casi sospetti. Già nell’estate dello scorso anno la cooperazione degli esercenti era stata fondamentale per riuscire a smascherare alcuni malintenzionati che con simili modalità erano riusciti ad ingannare altre persone.

In questa occasione sono stati fermati due giovani di 25 e 26 anni, entrambi denunciati per esercizio molesto dell’accattonaggio.

La Questura di Verona invita, quindi, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di questo tipo di truffa e sollecita, ancora una volta, i cittadini a segnalare al 113 i soggetti sospetti.

Arrestato un uomo dopo un tentato furto

Sempre nella giornata di venerdì, intorno alle ore 20, gli Agenti delle Volanti hanno arrestato un 38enne rumeno, per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, dopo aver aggredito l’addetto alla vigilanza del centro commerciale “Adigeo” di Viale delle Nazioni, si è sottratto al controllo degli agenti intervenuti e, di fronte ai numerosi presenti, ha insultato i poliziotti mantenendo un atteggiamento poco collaborativo e ostruzionista, accentuato molto probabilmente da un’assunzione smodata di alcool.

Al termine degli accertamenti, il cittadino straniero – denunciato anche per oltraggio a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale – è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove ha atteso lo svolgimento del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Stamane il giudice ha convalidato l’arresto.