Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro

Sona, due auto fuori strada dopo un violento scontro: un uomo resta incastrato nelle lamiere

Ieri sera,sabato 10 giugno 2023 alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in località Casa Fasani a Sona per lo scontro tra due auto finite entrambe fuori strada: due feriti.

I pompieri arrivati da Verona, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei due conducenti rimasto incastrato al posto guida. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in pronto in ospedale di cui uno in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 circa.