Striscione Forza Nuova anche a Verona sul pericolo zona rossa: “Zaia bugiardo”

Sei le città coinvolte.

Verona, Venezia, Rovigo, Padova, Belluno e Treviso: queste le città venete nelle quali Forza Nuova ha lanciato un messaggio con 6 striscioni appesi nella notte. Luca Leardini, coordinatore del Veneto e Luca Castellini coordinatore del Nord Italia di Forza Nuova hanno alzato la voce affermando:

“Bravi tutti a fare propaganda con il c…. degli altri, e gli altri sono come sempre i veneti, schiacciati da chiusure, coprifuoco e lockdown. Qualche mese fa proprio Zaia dichiarava che il virus in Veneto aveva ultimato la sua corsa, oggi chiama a raccolta addirittura i veterinari per aumentare i tamponi, quando lui per primo sa che fare più tamponi equivale ad avere più positivi, cioè prendere la strada diretta verso l’imposizione di coprifuoco e lockdown, condizioni che esercenti e lavoratori veneti di tutti i settori non potrebbero più sopportare”.