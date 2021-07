Hanno offerto loro da bere. Tanto, probabilmente. E poi hanno tentato di violentarle. Ma ora sono stati beccati: si tratta di due 35enni, uno dei quali, salentino, con precedenti per droga.

Studentesse molestate in Puglia, denunciati due 35enni

Erano in vacanza in Salento, a Gallipoli, le due studentesse veronesi di 19 anni che venerdì scorso sono state prima avvicinate, poi convinte a bere alcol e infine sono state molestate da due 35enni. Due 35enni che ora hanno un volto e un nome, e che si sono "guadagnati" una denuncia in stato di libertà per molestie.

Uno dei due è salentino, con precedenti per droga, il secondo non è di Gallipoli. Secondo quanto ricostruito al momento sembra che le due ragazze, come detto, siano state fatte ubriacare, prima di essere molestate. Entrambe sono state portate in ospedale e sottoposte ad accertamenti che hanno, tuttavia, escluso segni di violenza. Negativo anche il test tossicologico.