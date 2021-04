Succo di frutta all’hashish, ma la Polizia non se la “beve”

Sono ben 400 le persone controllate e 70 i bagagli ispezionati. 13 stazioni ferroviarie presenziate e una contravvenzione elevata per ubriachezza, l’esito delle dodici ore consecutive di controlli straordinari eseguiti ieri dalla Polizia Ferroviaria nell’operazione a livello nazionale “Stazioni Sicure”, nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento “per Verona ed il Trentino Alto Adige”.

Succo di frutta all’hashish

In particolare, durante i controlli, nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, gli operatori della Polizia Giudiziaria Compartimentale e del Settore Operativo hanno arrestato un 31enne nigeriano diretto a Bolzano per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, dopo essere stato fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di circa 900 grammi di hashish, suddiviso in nove panetti, che è stato sottoposto a sequestro. La sostanza era nascosta all’interno di una confezione di succo in “tetrapak” che lo straniero portava in mano con apparente disinvoltura, per non destare sospetto. Il giovane è stato condotto in carcere a Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Monitorato il flusso dei viaggiatori

I controlli straordinari sono stati effettuati negli scali sensibili, nelle aree di maggiore affollamento e a bordo dei treni in fermata nel territorio di competenza del Compartimento.

Gli agenti hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito, con il prezioso contributo dei cani antidroga della Polizia Locale di Verona.