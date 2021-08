Tamponamento tra 6 mezzi sull'A4: sei persone rimaste incastrate

Incidente questa mattina sull'A4 tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano.

Tamponamento tra 6 mezzi sull'A4

Questa mattina, lunedì 30 agosto 2021, alle ore 06.35 i Vigili del fuoco sono interventi per incidente stradale, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, dell'autostrada A4.

Partiti dal distaccamento di Caldiero, con 2 mezzi e 5 uomini, i Vigili del fuoco hanno operato per liberare 6 persone rimaste incarcerate in alcuni mezzi interessati nel tamponamento. In totale sono 3 autovetture e 3 pulmini, tutti che viaggiavano in direzione Milano, coinvolte nello scontro.

Le operazioni di soccorso delle persone e di messa in sicurezza dei veicoli si sono concluse intorno alle 8 con la riapertura al traffico di 2 corsie su 3 fino ad allora rimasta completamente chiusa.