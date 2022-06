Tamponamento tra diverse auto sull’A4 fra Soave e Verona Est: lunghe code

Incidente sull’autostrada A4 fra Soave e Verona Est.

Tamponamento tra diverse auto sull’A4 fra Soave e Verona Est

Erano da poco passate le 15.30 di oggi, lunedì 6 giugno 2022 quando per cause ancora da definire si è verificato un tamponamento sull’A4 in direzione Milano fra Soave e Verona Est.

Secondo le prime informazioni sono rimaste coinvolte in un tamponamento quattro auto. Si sono registrati dei feriti lievi e sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118.

Questa mattina invece si era verificato un altro incidente nel Vicentino. Alle 7.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gi svincoli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie, in direzione Milano per un tamponamento tra due autoarticolati e un pullman: ferito l’autista del mezzo trasporto persone.

Mentre intorno alle 8 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Motta di Livenza si sono recati, insieme ai colleghi di San Donà di Piave e Portogruaro, lungo l'A4 per un incidente stradale. La persona rimasta ferita, il conducente del mezzo coinvolto, è stato trasferito al nosocomio di Treviso in elicottero.