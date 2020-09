Tamponi Covid-19 per i viaggiatori: aggiornamento su sedi e orari

I cambiamenti da domani, mercoledì 23 settembre 2020.

Verifica della positività

L’Azienda ULSS 9 Scaligera comunica che, da mercoledì 23 settembre 2020, i tamponi per verificare la positività o meno al Covid-19 per i viaggiatori che rientrano in Italia da Croazia, Spagna, Malta e Grecia, e per coloro in arrivo dalla Sardegna che intendono effettuarlo volontariamente saranno eseguiti a Verona tutti i giorni con orario 7-13 presso la Caserma Pianell in via Scalzi e all’ospedale di Borgo Trento, Padiglione 11B (AOUI). Sempre a Borgo Trento è anche possibile effettuare i test sierologici rapidi (i cosiddetti “pungi dito”) per lo screening del personale scolastico. L’accesso è libero e non necessita prenotazione.

Munirsi di mascherina

I cittadini interessati devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica e tessera sanitaria e non devono presentare febbre e sintomi respiratori. Si chiede a tutti di rispettare le indicazioni dell’operatore, aspettando il proprio turno e osservando le distanze di sicurezza. Si ricorda che i cittadini che fanno ingresso dai suddetti Paesi hanno l’obbligo di comunicare il loro ingresso in Veneto compilando il modulo presente sul sito dell’ULSS 9 e di avviare l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone.

Gli altri punti tampone ad accesso diretto della Provincia di Verona sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 13, presso il Centro Polifunzionale di Bussolengo e presso gli ospedali Mater Salutis di Legnago e Fracastoro di San Bonifacio.