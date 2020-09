Task Force di geometri per aiutare i veronesi nella compilazione delle domande di risarcimento

Pronti e in prima linea a servizio dei cittadini colpiti dall’alluvione di domenica 23 agosto 2020.

Da ieri, lunedì 31 agosto 2020 e fino a venerdì 18 settembre 2020, i geometri professionisti del Collegio Geometri di Verona mettono gratuitamente a disposizione le proprie competenze per redigere correttamente le domande di risarcimento danni. Da lunedì a venerdì tutte le mattine, con orario dalle 9 alle 13, almeno un geometra professionista affiancherà, in sala Lucchi, i cittadini nella verifica della correttezza dei moduli che prevedono anche una prima stima dei danni. Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio Geometri di Verona e provincia ha spiegato:

“ In pochissimi giorni dando seguito alle richieste dell’Amministrazione, abbiamo messo in piedi la nostra straordinaria squadra di professionisti . Si tratta di una decina di geometri che volontariamente si mettono a disposizione dei veronesi colpiti dall’alluvione, nel rispetto dei grandi valori di gratuità, spirito di servizio e di competenza che da sempre ci contraddistinguono. Da parte mia voglio ringraziare i colleghi che, ancora una volta, hanno dato la loro immediata disponibilità, dimostrando come la nostra professione continui ad essere concreta, di alta professionalità e ricercata dalle Istituzioni che ci chiamano a collaborare. È nostra intenzione, vista la disponibilità da parte di più colleghi, di ampliare questa squadra al fine di dare ancora più supporto alla cittadinanza in tutto il territorio provinciale ”.

A capo della task force di geometri professionisti Luca Castellani, consigliere e responsabile della Protezione Civile per il Collegio, che lo scorso febbraio ha organizzato anche il primo corso per geometri esperti nella redazione dei piani di Protezione Civile. Il percorso formativo di 60 ore è stato condiviso con la Regione Veneto che ne certifica e riconosce la validità. Castellani haa spiegato:

“Per quanto riguarda i cittadini colpiti dal maltempo potranno contare su professionisti esperti che aiuteranno a redigere domande corrette e verificate. In futuro, l’idea potrebbe essere quella di rendere questo nucleo di volontari stabile in un’esperienza replicabile anche in altri Comuni. In più, grazie al corso di formazione recentemente concluso, le Amministrazioni potranno avvalersi dell’operato di tecnici specializzati in Protezione civile, contattando il Collegio geometri di Verona che metterà a disposizione i recapiti dei geometri professionisti specializzati”.