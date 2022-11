Tenta di sfondare la vetrina di un negozio con un estintore: arrestato dalla Polizia. È la terza volta in poco più di 15 giorni.

Tenta di sfondare la vetrina di un negozio con un estintore: arrestato. E' la terza volta in pochi giorni!

È finito in manette di nuovo, questa volta dopo essere stato beccato dagli agenti delle Volanti mentre sfondava con l’estintore la vetrina di un negozio. È successo oggi, mercoledì 23 novembre 2022, poco dopo la mezzanotte.

Il giovane 19enne – sorpreso con volto travisato nelle immediate vicinanze di un motorino, poi risultato essere compendio di un furto commesso nella serata di ieri – è stato intercettato a seguito della segnalazione di un residente. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, giunto in via Spaziani a bordo di uno scooter, sarebbe entrato, attraverso una bocca da lupo, nelle autorimesse di un condominio, avrebbe prelevato un estintore e lo avrebbe utilizzato, una volta uscito dall’area privata dello stabile, per sfondare la porta di ingresso di un negozio vicino.

Il tentativo di fuga

Raggiunto dai poliziotti prima che potesse portare a termine il suo intento, il diciannovenne ha cercato di scappare ma è stato, dopo un breve inseguimento, bloccato e condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata odierna.

Il giovane, recentemente arrestato e comparso in giudizio sempre a seguito della commissione di reati contro il patrimonio, aveva già beneficiato, in un primo momento, della sospensione condizionale della pena ed era stato, poi, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Verona con il divieto di allontanarsi dalla propria residenza nelle ore notturne – provvedimento, quest’ultimo, ancora in atto.

Questa mattina, il ragazzo – al quale sono stati contestati il furto dell’estintore e il tentato furto all’interno del negozio – è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.