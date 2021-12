Tra agosto e ottobre aveva rubato 11 bici: ladro incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Lazise

I Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nei pressi del S.E.R.T. di Villafranca, dove lo stesso era in cura.

I Carabinieri di Lazise hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in Carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Verona, nei confronti di un cittadino italiano pregiudicato, M.M., classe 1976 di Villafranca di Verona, poiché resosi responsabile, tra i mesi di agosto ed ottobre 2021 a Lazise, del furto con scasso di 11 biciclette di pregio per un valore complessivo di oltre 35mila euro, con le aggravanti di aver commesso il fatto su bene esposto alla fede pubblica, aver usato violenza sulle cose, aver cagionato alle persone offese un ingente danno economico e con la recidiva reiterata pluriaggravata.

Tra agosto e ottobre aveva rubato 11 bici

I militari operanti sono giunti all'identificazione del reo grazie alle nitide immagini estrapolate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del Comune di Lazise in relazione a ciascuno degli eventi criminosi contestati che lo immortalavano, a volto scoperto, nell’atto di asportare le biciclette dalle rastrelliere dove le stesse erano state lasciate dai legittimi proprietari.

Comparando le foto di cui sopra con quella segnaletica del M.M., tratto in arresto nella flagranza del reato di furto di altra bicicletta dagli stessi militari in data 5 ottobre 2021, si poteva appurare agevolmente che si trattava della medesima persona e che agiva sempre con lo stesso “modus operandi”. In occasione dell'arresto, M.M., dopo le formalità di rito, veniva processato per direttissima e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, dove è rimasto fino alla fine del mese di novembre scorso.

Al termine dell’attività investigativa, i Carabinieri di Lazise deferivano lo stesso alla Competente A.G. di Verona per tutti gli altri furti commessi. Il P.M., concordando pienamente con le risultanze rappresentate dai militari, ha richiesto e ottenuto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Una volta emesso il provvedimento, i Carabinieri di Lazise si sono messi alla ricerca del “ladro di biciclette”, riuscendo a rintracciarlo nei pressi del S.E.R.T. di Villafranca, dove lo stesso era in cura, dichiarandolo in arresto e dando così esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

M.M., dopo le formalità di rito, è stato tradotto nuovamente presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.