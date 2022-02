Tragedia a Torri del Benaco: malore improvviso, 40enne sub muore nel lago di Garda

Inutili i soccorsi

Il magistrato ha disposto il sequestro dell'attrezzatura utilizzata.

Terribile tragedia ieri, sabato 19 febbraio 2022 a in località San Faustino di Torri, un 40enne è morto in fase di emersione.

Tragedia a Torri del Benaco: malore improvviso

Erano da poco passate le 12.15 di ieri, sabato 19 febbraio 2022 quando,

Diego Faltracco 40enne residente a San Bonifacio, ha avuto un malore durante la fase di emersione nel lago di Garda.

L'uomo si trovava assieme a due amici in località San Faustino di Torri del Benaco, mentre erano impegnati in un escursione sportiva, in fase di emersione, il 40enne ha avuto un malore.

Inutili i soccorsi

Sul posto è giunta l'ambulanza infermierizzata e l'auto medica. I soccorritori del Suem 118 hanno tentato di salvare l'uomo, purtroppo però per Diego Faltracco non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto.

Il magistrato ha disposto il sequestro dell'attrezzatura utilizzata.