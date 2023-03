Ha perso il controllo della motocicletta e si è schiantato. Purtroppo l'urto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Tragedia in moto in Trentino: morto il 44enne Francesco Giannotta

Era originario di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, ma viveva a Casette, frazione di Legnago insieme alla moglie e al figlio. E stava proprio rientrando verso la propria abitazione dopo una giornata in moto sulle strade del Trentino, quando, dopo aver perso il controllo della propria motocicletta, si è schiantato prima a terra e poi contro un guardrail all'altezza di una curva.

L'impatto, purtroppo, è stato fatale. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori. L'incidente si è verificato tra i comuni di Ala e Avio in località Sdruzzina. Era un grande appassionato di motori e per questo aveva scelto come lavoro quello di impiegato in un'officina di Cerea. Nel tempo libero, invece, oltre alle moto aveva la passione per le escursioni, la palestra.