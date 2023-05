Tragedia in moto lungo la tangenziale: morto il fratello del sindaco e storico volontario della Croce Verde

Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito sotto un camion. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare...

Tragedia in moto lungo la tangenziale: morto il fratello del sindaco

Era un volto noto nel territorio, un ex imprenditore, fratello del sindaco di Lavagni, da poco in pensione, colonna portante della Croce verde di Verona. E' Stefano Padovani il 60enne deceduto ieri mattina, verso le 7 lungo la tangenziale sud, all'imbocco della Transpolesana.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, avrebbe perso il controllo della motocicletta finendo sotto le ruote del camion che lo precedeva. L'impatto è stato fatale, per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimarlo e il trasporto d'urgenza all'ospedale Borgo Trento, non ce l'ha fatta.

Erano troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La vittima, come detto, era molto conosciuta nel Veronese per i suoi tanti impegni. Come riporta il Corriere Veneto, infatti, era un punto di riferimento per la Croce Verde, realtà nella quale si è impegnato per più di 30 anni.

"Una profonda amarezza oggi ha pervaso tutta Croce Verde. Sei diventato volontario nel 1989, ti sei impegnato come Consigliere di Sede, Comandante e Consigliere d'Amministrazione. Hai deciso nel 2015 di fare di questa passione il tuo lavoro, fino a febbraio 2023, il raggiungimento dell'attesa pensione, così avresti avuto "più tempo per la tua amata Verde". Hai dedicato la tua vita a Croce Verde e lo sgomento che ha pervaso i nostri cuori è un segno indelebile della tua umanità e altruismo. Grazie di tutto Stefano, sarai sempre con noi. La grande famiglia di Croce Verde è vicina ai tuoi cari".

Il ricordo commosso del fratello

"Oggi non ho perso mio fratello, perché porterò Stefano sempre con me, nel cuore. Ciò che, invece, ho trovato fortemente è la vicinanza della comunità che, in tanti modi si è manifestata con affetto, calore e vicinanza in questo triste giorno. Ringrazio tutti di cuore".