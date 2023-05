E' una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri, lunedì 29 maggio 2023, a Mestre, nell'appartamento di via Carducci in cui alloggiava un giovane studente di Informatica della Ca' Foscari. Un giovane di 22 anni è stato trovato senza vita dai suoi coinquilini. Si indaga sulle cause del decesso e non si esclude alcuna ipotesi.

Tragedia in un appartamento per studenti: trovato senza vita un 22enne

Un giorno di black-out. Completo. E poi, il mattino seguente, la tragica scoperta. Quello che è successo nelle ore precedenti il ritrovamento, è ancora un mistero. Di certo con il trascorrere del tempo e delle indagini, emergeranno nuovi dettagli che sapranno dare una spiegazione alla morte di uno studente veronese 22enne, iscritto a Informatica alla Ca' Foscari.

Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, sarebbero stati i coinquilini a scoprire il cadavere del ragazzo, all'interno del suo alloggio in un edificio di via Carducci a Mestre. Gli stessi che immediatamente, avrebbero lanciato l'allarme ai soccorritori del Suem, i quali, però, nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.

Ora si dovrà comprendere, come detto, la causa del decesso. E al momento sembrano aperte tutte le ipotesi, anche se tra le più accreditate dagli inquirenti ci sarebbe quella di un mix di sostanze stupefacenti. Il giovane era sparito di fatto da un giorno. Il mattino seguente, poi, quando gli amici erano andati a trovarlo, non aveva dato segnali. Nessuna risposta.

E i dubbi che non si fosse sentito bene avevano iniziato a prendere corpo nei pensieri dei compagni di università. Dubbi che, purtroppo, si sono configurati concretamente nel peggiore dei modi all'arrivo dei soccorritori. Si presume che verrà autorizzata un'autopsia nei prossimi giorni e che le Forze dell'ordine si muoveranno per ricostruire gli ultimi spostamenti del 22enne veronese.