La dinamica del tragico incidente stradale non è ancora chiara. Purtroppo lo scontro del motociclista contro il guardrail è stato fatale.

Tragedia in via Mantovana: morto un motociclista 61enne

Poco prima delle 19 di ieri sera in via Mantovana all'altezza del cavalcavia autostradale, per cause in corso di accertamento da parte degli specialisti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Verona, una moto Honda perdeva il controllo schiantandosi contro il guard-rail.

Il motociclista 61enne, veronese, nonostante i tentativi del medico e dei sanitari del Suem 118, perdeva la vita. Veniva informato il pubblico ministero di turno, Eugenia Bertini, che disponeva il sequestro del veicolo. E' il quinto decesso in città da inizio anno sulle strade del capoluogo, mentre solo nelle giornata di martedì sono stati sette i sinistri rilevati.