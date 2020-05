Tragedia Legnago, terribile scontro tra bici e moto: morta una ragazza di Bonavigo

Tre persone coinvolte nell’incidente avvenuto in via San Vito a Legnago.

Terribile scontro

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio 2020, a Legnago, in via San Vito. Erano circa le 19.30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un terribile scontro tra una bicicletta e una moto. Tre le persone coinvolte nell’impatto, che purtroppo non ha lasciato scampo a una ragazza di Orti di Bonavigo, deceduta sul posto. Ferito gravemente anche un ragazzo, trasportato con l’elisoccorso in ospedale. La terza persona coinvolta, pur avendo riportato ferite non sarebbe invece in gravi condizioni. Sul posto automedica con due ambulanze, elisoccorso, e Polizia stradale.

