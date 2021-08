Tragedia sulla SP35: scontro tra moto e camion, morto il motociclista 28enne

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi.

Tragedia sulla SP35

Erano da poco passate le 14.30 di oggi, martedì 31 agosto 2021 quando a Verona, sulla SP35 si è verificato un incidente. Secondo le prime informazioni una moto si è scontrata con un camion.

Sul posto è giunta l'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. I soccorritori del Suem 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista che, a causa del forte impatto, è stato sbalzato dalla moto.

Strada chiusa al traffico

Un motociclista di 28 anni residente in provincia di Verona è deceduto questo pomeriggio sulla SP35 a Trezzolano, dopo essersi scontrato con un autocarro guidato da 33enne residente in Sicilia, che stava trasportando una ventina di mucche in una malga poco distante.

Sulle cause del grave sinistro sono in corso gli accertamenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale. È stato avvisato il pubblico ministero di turno Paolo Sachar, e sono stati richiesti accertamenti tossicologici su entrambi i conducenti.

Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Locale e gli esperti della Squadra Controllo Autotrasporto, per le verifiche sui tempi di guida dell'autotrasportatore. Attualmente la strada è chiusa al traffico.

Da inizio 2021 questa è la sesta vittima sulle strade del Comune di Verona.