Tragico frontale tra auto a Casaleone: un morto e due feriti gravissimi

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 dicembre 2022, a Casaleone. Intorno alle 17.30, per cause in corso di accertamento, si è infatti verificato un tremendo frontale tra due auto. Pesantissimo il bilancio: un morto e due feriti gravissimi, trasportati in ospedale a Borgo Trento in codice rosso.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, quattro mezzi di soccorso, tra cui due ambulanze, elicottero e automedica. Purtroppo per uno degli occupanti non c'è stato nulla da fare. Presente per i rilievi di rito anche la polizia stradale.