Ieri sera, giovedì 22 giugno 2023, intorno alle 20 lungo Strada Sella nel territorio di Trevenzuolo, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di un motociclista. La vittima dell'incidente è un 56enne residente a Vigasio.

Tragico incidente in moto a Trevenzuolo

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del Suem 118, tra cui un'ambulanza e un'automedica, ma le ferite riportate dal motociclista si sono rivelate troppo gravi e, nonostante i loro sforzi, è stato dichiarato il decesso della vittima.

L'incidente ha richiesto l'intervento anche della Polizia stradale, che si è occupata dei rilievi necessari per determinare le circostanze esatte dell'accaduto. Gli agenti hanno lavorato con la massima attenzione per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e acquisire prove fondamentali per comprendere le cause del tragico evento.

Le circostanze che hanno portato alla caduta del motociclista non sono ancora chiare, ma le indagini in corso cercheranno di fare luce su quanto si è verificato ieri sera.