E' una vera e propria tragedia quella che si è consumata poco fa, alle 19 di oggi, mercoledì 19 aprile 2023 a Sona. Purtroppo al momento le informazioni trapelate sono poche. La dinamica, infatti, non è nota.

Tragico incidente tra auto e moto: un morto

Quel che è certo è che una delle persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale tra un'automobile e una motocicletta, è deceduto in seguito alle ferite riportate nell'impatto. Un impatto che deve essere stato violentissimo e sul quale indagano gli agenti della Polizia stradale, giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco, cercando di ricostruire l'accaduto per stabilire poi le eventuali responsabilità.

La chiamata ai soccorritori, come detto, è partita alle 19.01 e sono intervenuti, immediatamente, i soccorritori del Suem con l'ambulanza infermierizzata e l'automedica. Uno dei coinvolti ha riportato ferite lievi, da codice verde, ed è stato trasferito per le cure del caso all'ospedale di Villafranca. Per l'altra persona, invece, non c'è stato nulla da fare.