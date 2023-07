Prima l'impatto con la moto di un amico, poi il volo dallo scooter. E la tragedia: il corpo della giovane Noemi viene travolto da un suv che proveniva dalla direzione opposta.

Travolta da un'auto in sella allo scooter guidato dal fratello

Un tragico incidente. Uno scontro fatale tra uno scooter e una moto, con il corpo di una giovane, Noemi Lonardi, che viene sbalzato a metri di distanza. Poi il dramma: un'auto in transito centra la giovane stesa a terra.

Le ferite sono troppo gravi, la ragazza di appena 16 anni, non ce la fa. Nemmeno la corsa dei soccorritori del Suem è servita. Per Noemi non c'è stato nulla da fare. Nello schianto anche il fratello della giovane, che guidava lo scooter, è rimasto ferito anche se, nonostante la brutta caduta, sarebbe fuori pericolo.

morta la campionessa di danza Noemi Lonardi

Un episodio tremendo quello che si è verificato sabato 15 luglio 2023, nel pomeriggio, a Cavaion Veronese, lungo viale dell'Industria. Secondo quanto ricostruisce il Corriere Veneto i due fratelli erano diretti verso il Lago di Garda insieme agli amici. E a provocare la tragedia è stato proprio l'impatto dello scooter contro la moto di un amico.

Noemi Lonardi era una ragazza molto conosciuta nel suo territorio. Era appassionate d'arte ma anche di danza. E solo la settimana precedente alla tragedia era riuscita a conquistare il gradino più alto sul podio del campionato italiano di danza sportiva a Rimini, affascinando la giuria con un'esibizione straordinaria nella disciplina caraibica nota come salsa shine.