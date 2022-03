Truffavano gli anziani con la tecnica del finto parente: sgominata banda dalla Polonia

Carabinieri

Dalla Polonia alla Liguria, con base in Veneto, per truffare anziani con la tecnica del finto parente.

Truffavano gli anziani con la tecnica del finto parente

A scoprirlo sono stati i Carabinieri del nucleo investigativo di Genova che hanno arrestato due donne e denunciata una terza.

L'indagine è iniziata a novembre con l'arresto di una donna di 27 anni fermata in albergo a Rapallo in possesso di 1,5 chili di gioielli per un valore di 14mila euro che erano stati rubati a quattro anziane tra Genova, Rapallo e Albenga.

Nel corso delle indagini è poi emerso che la donna aveva truffato un'altra signora anziana a La Spezia portandole via la fede nuziale del marito morto e altri gioielli. In quell'occasione la donna non aveva denunciato il fatto per la vergogna di essersi fatta raggirare.

Altri episodi

I militari sono riusciti a ricostruire altri episodi che avevano fruttato ben 20mila euro. Il modus operandi? Era sempre lo stesso, c'era un primo contatto telefonico con le persone anziane a cui viene fatto credere di essere un parente che chiede, con una certa urgenza, del denaro e anche gioielli per poter riuscire a coprire le spese legali dovute ad incidenti stradali o per poter riuscire ad acquistare costosi medicinali per guarire dal Covid o per pagare costose cure mediche improvvise.

Dai pedinamenti e monitoraggi del territorio i Carabinieri hanno individuato un'altra coppia di polacche. Le due donne, dopo una brevissima permanenza a Genova ed in alcuni centri del Tigullio, si spostavano a Verona dove sono state fermate mentre si facevano consegnare un sacchetto con i gioielli.

In questo caso, l'anziana era stata chiamata da un uomo che si era finto poliziotto e la avvisava che il figlio era stato arrestato perché coinvolto in un grave incidente stradale e che doveva pagare una sorta di cauzione per essere rilasciato. Una è stata arrestata mentre la seconda denunciata.