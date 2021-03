Ultimati i lavori di rifacimento della rete idrica a Bardolino

Azienda Gardesana Servizi ha concluso i lavori di sostituzione delle rete idrica e di fognatura, in via Fosse, a Bardolino.

L’Amministrazione comunale, infatti, aveva programmato la riqualificazione della via, che si trova nel centro storico del capoluogo, con una nuova pavimentazione.

Per questo, Ags è intervenuta per eseguire le verifiche sui sottoservizi della strada attraverso sopralluoghi, misurazioni e video-ispezioni delle condotte, con l’obiettivo di verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle reti. Dalle analisi è emersa la necessità di sostituire le condutture, arrivate ormai a fine vita utile.

A tal proposito, il team di progettazione interno di AGS ha redatto un progetto per il rifacimento contestuale dei sottoservizi idrici e fognari. sottolinea il presidente di AGS Angelo Cresco ha spiegato:

“Abbiamo realizzato un lavoro sinergico tra tecnici Ags e del Comune in modo da intervenire sui sottoservizi in un’unica soluzione, evitando così di eseguire nel prossimo futuro lavori di riparazione che avrebbero danneggiato la nuova pavimentazione. Grazie a questo cantiere abbiamo realizzato economie di scala e accorciato le tempistiche, limitando i disagi per i cittadini e le attività presenti. Ovviamente abbiamo migliorato il servizio idrico con un investimento pari a 190mila euro”.

La direzione di tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza è stata seguita direttamente dagli ingegneri di AGS mentre, tenuto conto che il cantiere è situato nel centro storico di Bardolino, i lavori sono stati realizzati sotto l’attenta supervisione di un archeologo professionista. Carlo Alberto Voi, direttore generale di AGS ha puntualizzato:

“Da un punto di vista tecnico abbiamo posato nuove condotte di fognatura nera in PVC-U e di acquedotto in polietilene ad alta densità. Abbiamo optato per utilizzare tubazioni in materiale plastico con performance e durabilità elevata, superiori agli standard. Le tubazioni dell’acquedotto hanno speciali caratteristiche di elevata resistenza alla propagazione delle fratture e alla formazione di rotture e scalfitture. AGS ha già concluso il cantiere per la propria competenza per consentire all’Amministrazione di ultimare l’intervento di riqualificazione della via prima della partenza della stagione turistica”.