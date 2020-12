Un messaggio di fiducia e un calendario per i soci Federalberghi Garda Veneto

Federalberghi Garda Veneto ha inviato a tutti i suoi associati, quasi 400 strutture sulla sponda veneta del lago di Garda, il calendario da tavola per pianificare la stagione 2021.

Promozione e collaborazione

Per la realizzazione del calendario quest’anno è stata accolta la proposta di collaborazione del Magazine Garda Outdoors, che ha fornito le fotografie utilizzate per rappresentare i mesi del prossimo 2021. Uno strumento di appartenenza importante per Federalberghi Garda Veneto, come spiega il presidente Ivan De Beni:

“Mai come in questo momento il Lago di Garda ha bisogno di promozione e le collaborazioni come quella con Garda Outdoors sono davvero importanti per lo sviluppo di un marketing territoriale. Le suggestive immagini proposte da Garda Outdoors sapranno valorizzare il patrimonio paesaggistico del nostro Lago e diffonderne le bellezze. Sarà poi cura dell’albergatore farne un utilizzo appropriato, a vantaggio della promozione turistica del territorio.”

Alleggerire le preoccupazioni

“Incrociamo le dita e guardiamo al futuro con ottimismo” questo lo slogan di buon augurio che accompagna il calendario che, oltre ai soci, sarà inviato anche a tutte le autorità del territorio, agli enti pubblici e privati con cui l’Associazione intrattiene rapporti, ai partner, alle organizzazioni di Federalberghi del Veneto ed il Nazionale.

Un augurio che vuole alleggerire le preoccupazioni e le forti incertezze di questo periodo e desidera rassicurare gli associati che la loro Associazione sarà sempre un punto di riferimento di interlocuzione e di iniziativa, per loro e per tutto il territorio.

