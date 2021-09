Uomo colpito in pieno da un fulmine muore a Palù

Tragica fatalità avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 settembre, in provincia di Verona, precisamente a Palù. Il meteo aveva previsto una giornata di pioggia e così, effettivamente, è stato ma i numerosi fulmini caduti sulla provincia hanno purtroppo mietuto una vittima.

A nulla sono serviti i soccorsi

Erano da poco passate le 14.00 quando un uomo è stato colpito in pieno da un fulmine rimanendo folgorato. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso di Verona Emergenza. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, essendo deceduto sul colpo.