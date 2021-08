Vandali in azione al parco di via Abba, dieci giovani coinvolti

La polizia locale sta individuando il gruppo di giovani che, nel tardo pomeriggio di lunedì e martedì, è stato protagonista di atti vandalici realizzati nell’area giochi di via Abba, a Borgo Trento.

Le immagini incastrano una decina di giovani vandali

Grazie alle immagini recuperate da video girati dai cittadini, gli agenti stanno identificando una decina di giovani, che dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e continuato, per aver aperto e scaricato alcuni estintori e proceduto ad imbrattare il suolo pubblico. L'attenzione è rivolta in particolare su un giovane, che appare in stato alterato. Oltre ai ragazzi, alcuni già maggiorenni, saranno convocati dalla Polizia locale anche i genitori, chiamati a rispondere anche per le spese di pulizia.

Le preziose segnalazioni dei residenti

“Troveremo tutti i vandali del parco giochi – dichiara l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani –. Ringrazio i residenti per le segnalazioni preziose perché si tratta di comportamenti incivili. Rinnovo l'appello ai veronesi a contattare sempre la nostra Centrale operativa quando vedono situazioni anomale e anche di diffidare delle raccolte fondi fatte per strada. Resta massima la nostra attenzione nel controllo del territorio contro bivacchi, e accattonaggio. Ringrazio gli agenti per il lavoro quotidiano svolto su più fronti, dalla sicurezza alla viabilità, per dare risposte concrete ai cittadini”.