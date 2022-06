Grave incidente con il quad a Brenzone, due feriti gravissimi.

Vanno fuori strada con il quad e precipitano nel dirupo: due feriti gravissimi

Gravissimo incidente in montagna nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 giugno 2022, a Brenzone. E' successo in via del Sole, tra i tornati 11 e 12, dove un quad con a bordo due persone - per cause in corso di accertamento - è finito fuori strada precipitando nel dirupo.

Il salto nel vuoto è stato di circa 80 metri e i due occupanti precipitati sono rimasti feriti in modo molto grave. Sul posto ambulanza ed elicottero del Suem 118, con anche la Polizia stradale per i rilievi di rito. Presenti anche i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino. I due feriti sono stati traportati d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, entrambi in codice rosso.