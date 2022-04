Contrasto alla criminalità

Ore di controlli e appostamenti in borghese, per decifrare movimenti e spostamenti sospetti. Per più giorni. Un’attività che richiede tempo, risorse e grande professionalità, uno sforzo che alla fine paga.

Il bilancio della operazione anti droga straordinaria effettuata dalla Polizia locale nei giorni scorsi in Stazione, è di tutto rispetto. In dieci giorni di attività, dal 21 al 31 marzo, sono stati sequestrati circa 175 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e eroina. Quasi due etti di droga, per lo più già pronta in dosi, destinata a giovani e studenti.

Verona contro la droga, il sindaco tenta di spezzare la "catena" che collega i giovani allo spaccio

Un’attività che ha visto impegnati 25 tra funzionari e agenti, che si sono alternati con servizi in divisa e in borghese, e le due unità cinofile. Osservato speciale il piazzale della Stazione Porta Nuova e la zona di piazzale XXV aprile, ma anche i bus urbani ed extraurbani e i luoghi di ritrovo di giovani studenti.

Il bilancio vede 2 cittadini extracomunitari, un pakistano e un marocchino, arrestati perchè sorpresi a spacciare droga (arresti convalidati e soggetti già rimessi in libertà), 6 le persone denunciate a piede libero, 12 persone sanzionate quali assuntori, 5 persone portate al Comando per l'identificazione. droga sequestrata oltre un etto, 128 le persone identificate in 10 giorni nei luoghi più frequentati dagli spacciatori.

Nessuna segnalazione dai controlli sulla linea 138, a differenza della linea 144 in cui sono stati controllati diversi soggetti nordafricani, 3 dei quali segnalati alle autorità competenti per detenzione di sostanza stupefacente a titolo personale e, per uno di questi, ai fini di spaccio. Ulteriori dosi di hashish sono state rinvenute presso la fermata, sostanza che viene abbandonata dagli spacciatori alla vista degli agenti e che è stata quindi sequestrata a carico di ignoti.

Effettuati inoltre controlli presso il Pak Grill del piazzale XXV Aprile, Tempio Votivo e tutto il resto del Piazzale, Parco giochi di via Campania e Alto S. Nazaro, tutti con esito negativo in ordine al rinvenimento di sostanza stupefacente ma che ha portato al controllo di altre 53 persone.

Il bilancio dell’attività è stato illustrato oggi al Comando dal sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Padovani e al Comandante della Polizia locale Luigi Altamura. Presente il responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia locale Massimo Pennella.