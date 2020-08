Verona in ginocchio, è stato di crisi: Zaia arriva in città – VIDEO e GALLERY

Disastro a Verona e in provincia, si contano gli innumerevoli danni. Stamattina la visita del Governatore uscente.

Il sopralluogo di Zaia

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si recherà in mattinata a Verona per constatare personalmente la situazione dei danni causati dal fortunale che ha colpito ieri, domenica 23 agosto 2020, la città scaligera. Dopo aver annullato il previsto punto stampa sul Covid a Marghera, il Governatore si sta recando a Verona, per un sopralluogo alla città colpita ieri da un potente uragano. Al suo arrivo nel capoluogo scaligero, Zaia effettuerà subito una verifica di persona alle aree più colpite, accompagnato dai tecnici della Protezione Civile. Successivamente, alle ore 11.30 in Municipio, terrà un punto stampa in cui sarà dato un primo quadro della situazione.

Stato di crisi

Lo stesso Zaia ieri ha immediatamente firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti dal maltempo che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole e causato danni ai privati.

“La situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che – in stretto collegamento con il sindaco di Verona, Federico Sboarina – ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo”, il comunicato diffuso ieri dalla Regione.

