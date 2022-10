Verona, scontro tra un’auto e una moto: morto un 29enne

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di venerdì, un 29enne ha perso la vita.

Verona, scontro tra un’auto e una moto

Erano da poco passate le 17.47 di ieri, venerdì 14 ottobre 2022 quando, per cause ancora da definire, si è verificato un incidente a Verona. In Via Palazzina all’incrocio con Via Romagna un’auto si è scontrata con una moto.

Sul posto sono giunti i soccorritori del Suem 118 con l’ambulanza infermierizzata e l’auto medica. A causa delle ferite gravi il motociclista, un 29enne,, è morto sul posto.