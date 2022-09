Viene sbalzato fuori dall’auto che poi lo travolge: morto 55enne di Castagnaro

Tragico incidente ieri sera verso le 21, a perdere la vita un 55enne di Castagnaro.

Viene sbalzato fuori dall’auto che poi lo travolge

Erano da poco passate le 21 di ieri, venerdì 16 settembre 2022 quando, per cause ancora da definire, Matteo Borin 55enne di Castagnaro ha perso il controllo della sua auto in Via Giuseppe Verdi a Villa d’Adige, frazione di Badia Polesine (RO).

L’auto è uscita di strada e il 55enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo che poi l’ha travolto. L’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del Suem 118 e i Carabinieri.