Villafranca, incidente agricolo: amputata parte della gamba a un 72enne durante lo sfalcio dell’erba

Sono gravi le condizioni di un agricoltore che è rimasto coinvolto in un grave incidente a Villafranca.

Villafranca, incidente agricolo

Erano da poco passate le 17.17 di lunedì 6 giugno 2022 quando, per cause ancora da definire, si è verificato un incidente agricolo a Villafranca in Via Campagnola.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 72 anni stava tagliando l’erba attorno alle piante mentre un altro agricoltore stava effettuando lo sfalcio con la fresatrice. Per cause da accertare, il 72enne è stato colpito dalla fresatrice a una gamba che è stata in parte amputata.

I soccorritori del Suem 118 sono giunti sul posto con l’ambulanza infermierizzata e l’elicottero, dopo aver stabilizzato l’agricoltore, l’hanno trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Borgo Trento.