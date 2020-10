Zaia nomina la nuova Giunta: Elisa De Berti è il vicepresidente del Veneto

Il Governatore ha nominato la nuova Giunta.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha nominato oggi, sabato 17 ottobre 2020 a Palazzo Balbi, la nuova Giunta regionale del Veneto per la legislatura 2020-2025:

“L’insediamento della nuova Giunta, sarà un grande impegno non solo per il grande consenso ottenuto, quasi il 77%, che è una grande responsabilità ma anche perché serve qualcuno che risolva i problemi. I veneti che ci hanno votato chiedono risposte e tocca a noi, come singoli e come squadra, saperle dare. Ringrazio la mia Giunta, gli assessori uscenti perché il risultato ottenuto oggi è grazie agli assessori che ho avuto con me. Una squadra che ha fatto un lavoro unico nella storia di questa Regione. Non lo dico perché è al mia squadra ma i dati e i progetti di legge lo dicono. Ora nominerò la giunta e ci tengo a precisare che sono persone che hanno i numeri per poter ricoprire il ruolo di assessore, ha una formazione e credibilità. Sono certo che tutti lavoreranno con grande impegno”