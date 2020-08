Zaia sulle discoteche chiuse: “Non si risolve il problema, chiedo che vengano risarcite”

L’indignazione del Governatore.

Durante la conferenza stampa di oggi, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato della chiusura delle discoteche con ordinanza del Governo valida fino al 7 settembre 2020, il tutto per riuscire a tenere sotto controllo i giovani nei momenti della movida. Luca Zaia ha affermato:

“Voglio dire fin da subito che io non faccio nessun provvedimento restrittivo. Secondo me le discoteche hanno il diritto di un ristoro dato che ora vengono nuovamente chiuse, loro come anche i locali di intrattenimento e aggregazione. Ricordo che chiudere le discoteche non risolve di certo il problema. E’ facile pensare che chiudendo le discoteche per limitare gli assembramenti ma poi gli stessi si possono creare altrove anzi, si possono formare in luoghi meno controllabili. Mi dispiace che per colpa di qualcuno ne facciano le spese tutti. Per questo motivo chiedo che vengano risarcite le strutture che ora sono chiuse, come le discoteche, anche loro sono una dimensione economica”.