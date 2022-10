Autosufficienza energetica, Marcato: “Comunità energetiche, opportunità unica per il Veneto”

L’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato è intervenuto questa mattina a Lavagno ad un incontro dedicato al tema delle comunità energetiche, promosso dalla consigliera regionale Alessandra Sponda, alla presenza del presidente della III Commissione consiliare regionale Marco Andreoli e del consigliere regionale Enrico Corsi.

“Le comunità energetiche sono un’opportunità unica per il Veneto per avvicinarsi a quella autosufficienza energetica che tutti auspichiamo – ha sottolineato l’assessore Marcato nell’occasione -. Ringrazio tutti gli amministratori presenti per la disponibilità dimostrata e per come riusciranno a concretizzare gli obiettivi energetici nelle comunità locali”.