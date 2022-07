Nella serata del 27 luglio, dopo una giornata convulsa, è stato approvato il Dl Semplificazioni, contenente l’emendamento al decreto legge sulle semplificazioni fiscali che elimina la data del 1° maggio 2022 come termine dal quale far decorrere le cessioni facilitate dei bonus edilizi.

Bonus Edilizi, Sareri: “Per l’edilizia artigiana veronese, dal -2,2% del 2016, al +2,1% del 2021”

“Per alcune ore abbiamo temuto che le solite logiche di ‘partito’ prevalessero sui bisogni delle imprese e dei lavoratori – commenta Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto –. Sarebbe stata una vera e propria ingiustizia. Grazie alla modifica invece, si apre una speranza per i 520 milioni di euro che stimiamo incagliati in Veneto, rimasti ‘in pancia’ a circa 6 mila imprese, affinché possano essere ceduti, evitando così la chiusura di centinaia di attività”. “Ostacoli come questi – aggiunge Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona e Vicepresidente regionale – sono paradossali e autolesionisti, visto che sono proprio i bonus edilizi ad aver consentito la creazione di nuovo lavoro, il rilancio della domanda interna e che dovrebbero favorire la transizione ecologica del nostro Paese. Già perché, a leggere i dati dell’Ufficio studi della Confederazione regionale, è proprio il settore edile, grazie anche ai bonus edilizi, a trainare la ripresa”.

Nel 2021, il valore della produzione nelle costruzioni è aumentato di quasi il 25% rispetto al 2020, per una cifra pari a quasi 40 miliardi di euro. In decisa crescita anche il valore aggiunto, con un’impennata del +28% rispetto al 2019. Contemporaneamente si è alzato del 6,3% il livello di produttività del settore. Ma l’effetto migliore ottenuto con la spinta dei bonus edilizi lo si vede sull’occupazione. Secondo i dati Istat, infatti, tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2022, in Veneto l'occupazione totale è scesa di 6mila unità (-0,3%). La tenuta è dovuta proprio all’aumento di 10mila addetti nell’edilizia (+8,9%) e 19mila nei servizi (+1,4%). Calano, invece, e non di poco: la manifattura che registra una perdita di 11mila posti di lavoro (-1,8%) e di 23mila nell’agricoltura (-26%).

Lavoro ed economia che gira, a beneficio di tutti

“Un confronto tra i dati relativi al numero di imprese della sola categoria Edilizia in provincia di Verona, tra il 2016 e il 2021, è più che mai esemplificativo – spiega il Presidente di Confartigianato Verona –. Nel 2016 si registrò un -2,2% di aziende artigiane registrate, che arrivò a -1,7% nel 2017, passando poi al -0,7% del 2018, al +0,2% nel 2019, al +0,9% nel 2020 fino al significativo recupero del +2,1% nel 2021. Questo significa lavoro ed economia che gira, a beneficio di tutti”.

Di fronte a queste performances, Confartigianato non esita a chiedere, da subito, ai partiti che si apprestano alla campagna elettorale, di inserire nei loro programmi la prosecuzione di politiche anticicliche, come gli incentivi per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare.