Casartigiani: “Taxi, NCC, trasporto scolastico sull’orlo del baratro e i ristori promessi non arrivano”

Al settore del trasporto di persone non basta essere uno dei comparti più colpiti dalla pandemia: ad aggravare la situazione c’è il grave ritardo nell’approvazione dei decreti attuativi per ristori che, in teoria, sono già stati approvati.

Situazione insostenibile

Le risorse promesse dal governo, quindi, rimangono un’illusione per gli operatori del trasporto persone. Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona ha affermato:

“La situazione è ormai insostenibile visto che le già scarse risorse stanziate a favore del trasporto persone non sono mai arrivate alle imprese perché mancano i decreti attuativi. Le aziende rischiano seriamente di chiudere, non possono attendere ancora a lungo“.

Decreti mancanti

Casartigiani rende noto che l’elenco dei decreti mancanti è lungo e tragico per gli operatori del settore. Manca il decreto attuativo al Cura Italia, che prevedeva 5 milioni per l’installazione di paratie divisorie tra autisti e passeggeri di taxi e Ncc.

Manca il decreto attuativo dell’articolo 90 del Decreto Agosto, che includeva buoni mobilità per un controvalore di 35 milioni a favore di persone con problemi di deambulazione da spendere, oltre tutto, entro fine anno.

Manca il decreto attuativo delle prime misure di sostegno previste dal Decreto Rilancio a favore dei gestori di trasporto scolastico a ristoro delle perdite di fatturato, subite nel periodo di sospensione delle attività didattiche in aula.

Manca l’attivazione della procedura per il conseguimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 59 del Decreto Agosto a favore di taxi ed Ncc operanti nelle città d’arte a elevati flussi turistici.

Manca il decreto attuativo degli articoli 85 e 86 del Decreto Agosto che assicurava misure di sostegno a favore delle imprese esercenti attività di trasporto commerciale con autobus.

Le richieste

Il presidente Luppi ha concluso:

“È evidente che così non si può andare avanti e che le già poche risorse annunciate non potranno arrivare senza i decreti attuativi. Chiediamo, pertanto, che i decreti mancanti vengano finalmente emanati e, di conseguenza, erogati alle imprese i fondi che, tuttavia, sono assolutamente insufficienti. Come Casartigiani regionale, ci siamo fatti portatori verso il sistema confederale, chiedendo l’allungamento della validità dei buoni mobilità fino al 30 giugno 2021, con l’allargamento della platea di beneficiari a personale ospedaliero e a cittadini anziani e con il rifinanziamento di ulteriori 35 milioni per lo stesso scopo da utilizzare entro il 31 dicembre 2021”.