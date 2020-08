Casartigiani Verona rafforza i servizi per le imprese in vista della piena ripartenza di settembre

Liquidità, rimborsi delle spese mediche, servizi e formazione.

Un solido sistema

La ripartenza delle imprese artigiane scaligere si basa anche su un solido sistema di servizi che Casartigiani Verona mette a disposizione di aziende e Pmi. Il presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi ha affermato:

“In questo momento più che mai i nostri imprenditori hanno bisogno di essere affiancati e sostenuti nel proseguo delle loro attività. Per questo motivo, Casartigiani è a disposizione per garantire servizi a supporto delle aziende associate e non, affinché siano preparate per la piena ripartenza di settembre”.

Il rimborso dei costi

Per quanto riguarda i rapporti con le banche, moratorie, garanzie, rimodulazione del debito Fidi Artigiani di Casartigiani è a disposizione gratuitamente per assistere tutte le Pmi veronesi con i propri esperti. Lo sportello Sani in Veneto, poi, attraverso un’apposita campagna di protezione e prevenzione sanitaria contro il Covid 19, è parte attiva per il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di Dpi (mascherine, guanti, occhiali, visiere, disinfettanti e igienizzanti) da parte delle aziende.

Nuovi strumenti per la ripartenza

In un’ottica di nuovi strumenti per la ripartenza, Iniapa Veneto garantisce, gratuitamente, corsi di formazione per lavoratori e management delle imprese artigiane grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione. Caterina Balasso, presidente di Iniapa, ha spiegato:

“È sufficiente che le aziende ci illustrino le loro necessità e noi organizziamo il percorso formativo più adeguato, on line o in presenza. I mesi di lockdown hanno fatto emergere nuove necessità, soprattutto dal punto di vista dell’implementazione tecnologica delle imprese artigiane. Iniapa crea corsi dedicati legati ai temi della digitalizzazione, della crescita tecnologica, della gestione dell’e-commerce e delle reti informatiche. Qualunque siano i bisogni formativi, siamo a disposizione delle imprese per fornire risposte su misura”.

Oltre a questo, Casartigiani Verona è a fianco degli artigiani per la partecipazione a bandi pubblici anche attraverso specialisti del settore. Il servizio mette a disposizione esperti per la verifica dei requisiti e delle domande, predispone progetti conformi alla finalità del bando, organizza la presentazione e la rendicontazione della domanda. Anche in caso di click day si occupa di tutte le fasi, in modo da ridurre al minimo la possibilità di insuccesso.