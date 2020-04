I 7 sindaci capoluogo chiedono incontro con Conte, Sboarina: “Vogliamo gestire autonomamente la Fase 2”

I sette sindaci dei capoluoghi del Venento hanno decisione di chiedere con urgenza un incontro con Giuseppe Conte.

I sindaci dei sette capoluoghi, di Vicenza, Francesco Rucco, di Rovigo, Edoardo Gaffeo, di Padova, Sergio Giordani, di Venezia, Luigi Brugnaro, di Treviso, Mario Conte, di Belluno, Jacopo Massaro e di Verona, Federico Sboarina hanno deciso di chiedere un incontro urgente con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per chiedergli di poter gestire in modo autonomo la “Fase 2”. A tal proposito, il sindaco di Verona ha spiegato:

“Abbiamo formulato una richiesta urgente di incontro, che ero è in mano al sindaco di Treviso, con il Presidente del Consiglio Conte. Si tratta di una richiesta urgente dove noi sindaci abbiamo concordato insieme di fare una videoconferenza con Conte dove gli leggeremo uno scritto, facendo una richiesta forte che è stata condivisa da tutti e 7 i sindaci dei Comuni capoluogo, il tutto per il bene della comunità. La richiesta parte dal presupposto che quello che chiediamo è dovuto dal fatto che la Regione Veneto ha dimostrato di essere in grado di gestire la seconda fase nelle specificità che essa rappresenta. Per noi è molto importante, la Regione ha dimostato di aver affrontato in modo importante l’emergenza sanitaria, non si può ignorare che abbiamo una specificità dal punto di vista territoriale Veneto diverso dalla Lombardia e alte Regioni sia per l’impatto dell’emergenza sanitaria che economico”.