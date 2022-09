Nel Veronese a rischio 14mila micro e piccole imprese, Sareri: "Nessuna chiuda a causa delle bollette!”

La folle corsa dei prezzi di gas ed elettricità non ammette esitazioni.

Confartigianato Imprese Veneto, con tutte le sette associazioni provinciali, lo dicono chiaro e tondo:

“Rischiamo una situazione drammatica per le imprese. Per questo partiamo con una campagna stampa e social con cui il Sistema Confartigianato regionale, forte delle sue rappresentanze territoriali e dei loro 140 sportelli distribuiti in tutta la regione, si mette a disposizione di tutti gli imprenditori, associati e non, con task force dedicate ad affrontare il dramma del caro bollette da diverse angolazioni: sindacale, lavoro, credito, fiscale e di servizi dedicati come il consorzio Caem per la fornitura di energia elettrica e gas”.

“Da nostre stime – afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri –, in provincia sono a rischio diretto 14 mila 800 micro e piccole imprese, che danno lavoro ad oltre 78 mila addetti, il 23,3% degli occupati delle imprese del territorio, di 43 settori. In regione si parla di 76 mila e 500 Mpi con 375 mila e 500 addetti (il 22,4% degli occupati). Servono interventi immediati, ma anche altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare una crisi senza precedenti. Artigiani e piccoli imprenditori veneti hanno già pagato oltre 2,1 miliardi di euro in più negli ultimi 12 mesi e la cifra rischia di raddoppiare a 4,2 miliardi entro fine anno. Cifre pesanti come macigni sul futuro delle aziende che, oltre a pagare le conseguenze della guerra in Ucraina e le speculazioni partite ben prima, subiscono le fragilità della nostra politica energetica”.