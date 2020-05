Plateatici e spazi all’aperto per i negozi, Sboarina: “Siamo pronti per aprire in sicurezza”

Riuscire a far ripartire la città, renderla ancora più attrattiva per i turisti e far riscoprire anche quei luoghi poco conosciuti.

Nell’attesa di incontrare il Premier…

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina ha le idee chiare: è necessario riuscire a riaprire quanto prima per far ripartire l’economia ma bisogna farlo in sicurezza, bisogna avere un piano solido da attuare per permettere alle attività commerciali e turistiche di aprire secondo quello che è il protocollo di sicurezza. Durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 7 maggio 2020, il sindaco ha affermato:

“Da settimane noi come amministrazione e non solo, nel momento in cui la linea dei contagi ha iniziato a prendere una piega positiva, abbiamo iniziato a ribadire l’importanza di riaprire, eliminando i codici Ateco per poter permettere alle aziende di aprire ovviamente secondo quelli che sono i protocolli di sicurezza. Vorrei ricordare che sui controlli dello Spisal a Verona abbiamo una percentuale del 90% sul rispetto dei parametri di sicurezza. Ora stiamo predisponendo un progetto che permetterà di far lavorare in sicurezza le attività commerciali. Assieme alla Camera di Commercio e Confcommercio stiamo progettando la Fase 2 per riuscire a permettere ai bar, ristoranti ma anche ai negozi di poter riaprire in sicurezza. Stiamo aspettando, come sindaci dei Comuni dei capoluoghi del Veneto il giorno per poter incontrare Conte a Roma, intanto non ci fermiamo”.

Aprire il 18 maggio, pressing dai sindaci

Fondamentale la sicurezza e il rispetto dei protocolli e, in questi giorni si parla della probabile apertura delle attività per il 18 maggio. A tal proposito Sboarina ha ribadito:

“Aprire le attività commerciali a partire dal 18 maggio, è un pressing che è stato fatto e che sta avendo buoni risultati, io su questo pianto il chiodo. Hanno detto che probabilmente si può pensare a una riapertura, speriamo che quel probabilmente diventi un sì. Le categorie economiche legate al commercio e turismo stanno soffrendo, continueremo a tenere il punto per fare in modo che avvenga la riapertura nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida. E’ ovviamo che dobbiamo essere pronti nel caso in cui si decida per una riapertura al 18 maggio. Pensiamo agli spazi, le attività economiche hanno bisogno di maggiori spazi per riuscire ad accogliere più persone perché a causa del distanziamento sociale e dei giusti protocolli per prevenire il contagio, è necessario permettere alle attività di avere degli spazi maggiori dove poter lavorare in sicurezza”.

L’idea di plateatici e spazi all’aperto per i negozi

Alla conferenza stampa erano presenti anche Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona e di Paolo Arena presidente di Confcommercio Verona. Per rendere riattrattiva la città di Verona, Confcommercio ha pensato a un nuovo progetto, a tal proposito Arena ha spiegato:

“Stiamo facendo un grande lavoro di squadra per fare in modo che si possa riaprire a partire dal 18 maggio. Stiamo pensando alle attività del terziario, agli artigiano, ai negozi, ai parrucchieri, barbieri ed estetiste. Come organizzazione Confcommercio posso dire che in 60 giorni abbiamo avuto la possibilità di trovare i metodi per ripartire in sicurezza. Ci sono delle regole da rispettare, abbiamo a cuore i nostri collaboratori e sappiano che gli imprenditori sono in grado di rispettare tutti i protocolli di sicurezza per ripartire. Abbiamo così pensato a un progetto denominato ‘Verona sotto le stelle’, perché Verona possa essere leader a livello italiano della progettualità di una città stupenda che è in grado di ripartire. Un progetto pensato per Verona e il Lago di Garda. Abbiamo pensato a un progetto che permetta agli esercizi commerciali di usufruire di un plateatico e, per coloro che non lo hanno, di poter sfruttare gli spazi esterni al negozio dove possibile ma non solo. Grazie al comitato di sicurezza abbiamo creato questo progetto che presenteremo a breve per fare il via anche al turismo di prossimità, siamo pronti a tornare a lavorare donando degli spazi nuovi esterni a tutti i negozi, evitando quindi che la capienza limiti, dimezzi e renda difficile l’afflusso di clienti”.

L’appello ai cittadini

Il sindaco assieme al presidente di Camera di Commercio e di Confcommercio hanno fatto un importante appello ai cittadini:

“Ognuno di noi deve avere la responsabilità, il popolo italiano ha dimostrato di essere in grado di seguire le regole. Dobbiamo continuare a seguire le regole perché è grazie alle nostre azioni se la curva epidemiologica proseguirà a scendere. E’ responsabilità di tutti noi avere un comportamento che ci permetta di diminuire i contagi per poter tornare presto alla normalità”.

Scoprire una Verona nota a pochi

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona ha concluso:

“Non dobbiamo fare lo stesso sbaglio che è stato fatto nel 2008 con l’inizio dell’importante crisi economica a livello mondiale. La situazione è analoga, dobbiamo ricordarci che finita l’emergenza sanitaria, servirà un anno e mezzo prima di poter tornare a quella che viene definita ‘normalità’. Dobbiamo cambiare le nostre visioni del commercio, il 4 maggio hanno aperto circa il 90% delle aziende, ora però tocca anche al comparto del turismo, del settore terziario. Con questo progetto verrà data la possibilità ai commercianti di usufruire di spazi che prima non si prendevano in considerazione e i cittadini potranno innamorarsi di tutti quei luoghi che Verona ci dona e che però non tutti conoscono”.

