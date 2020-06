Sostegno straordinario della Regione Veneto per affitti nella Fase 2, ecco i requisiti previsti

Per sostenere la Fase 2 della ripartenza la Regione Veneto mette in campo una misura di aiuto per le famiglie che più hanno subìto una perdita di reddito a causa del blocco delle attività e della crisi generata dal Covid 19.

Il supporto dalla Regione

Nello specifico l’aiuto è rivolto a coloro che che sinora non hanno beneficiato dei contributi del Fondo per l’accesso alle abitazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 19 maggio 2020 Emergenza da Covid 19. Misure per il sostegno al pagamento all’affitto per l’abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Legge regionale n. 13 del 30 aprile 2020. Oltre al Fondo ordinario per il sostegno all’abitare, che eroga contributi per l’affitto ai nuclei con reddito Isee fino a 15 mila euro, la Regione ha istituito un Fondo ‘Covid’, che erogherà 400 euro di contributo ‘una tantum’ per le spese di affitto di quei nuclei famigliari che nel 2019 avevano un reddito familiare fino a 50 mila euro e che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno registrato entrate inferiori almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. È una misura che si aggiunge ai contributi ordinari per le spese di locazioni sinora alimentati da risorse statali, regionali e comunali.

A chi interessa

Tra i requisiti previsti per ottenere questo aiuto straordinario della Regione per l’abitare, oltre ad una riduzione del reddito di almeno il 50%, ci sono la residenza in Veneto, non disporre di altri alloggi in proprietà, non avere risparmi accantonati superiori ai 20 mila euro e non aver usufruito sinora di altre forme di sostegno per pagare il canone di affitto. Non possono invece beneficiare del contributo i residenti in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a canone agevolato con canone di locazione determinato in base alla situazione economica. Tutti i requisiti di accesso al beneficio e le procedure per l’assegnazione delle risorse sono visibili nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 19 maggio 2020.

Come presentare la domanda

Le domande per il Fondo di sostegno Covid vanno presentate esclusivamente via web sul sito della Regione Veneto a partire dal 15 giugno 2020 (sito dedicato alle informazioni aperto da ieri, 1 giugno 2020) e fino al 5 luglio 2020, su un formulario in autodichiarazione che si potrà agevolmente compilare su smartphone o computer, senza produrre stampati o ricorrere all’intermediazione di sportelli dedicati, accompagnate da documento di identità acquisito da fotocamera o tramite caricamento di documento in formato PDF. In tal modo l‘istanza a ottenere il beneficio può essere effettuata dal richiedente o conoscente, in qualunque momento della giornata, senza bisogno di recarsi presso sportelli e senza necessità di avere a disposizione computer, stampanti o scanner.