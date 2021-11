Vantaggi di un hosting reseller

Tra le proposte di web hosting presenti in commercio si possono trovare gli hosting reseller. Soluzione ideale per chi vuole rivendere spazi hosting a clienti da ogni parte del mondo. Vediamo quali sono i vantaggi che tale opzione offre

Per chi si occupa di sviluppo siti web o di promozione web marketing, in commercio sono presenti delle soluzioni di hosting reseller che risultano essere ideali per ospitare i progetti dei propri clienti.

Il motivo principale legato alla creazione di un hosting reseller, è quello di fornire un servizio di web hosting individuale a clienti più piccoli. Il tutto, fornendo un servizio di supporto in base alle caratteristiche che si vuole offrire.

Può essere una soluzione molto lucrativa e che permette di soddisfare al 100% i propri clienti. Un connubio di caratteristiche che si può trovare in poche altre proposte di servizi hosting.

La differenza con gli hosting condivisi

Quando si parla di hosting condiviso, si parla di una soluzione molto simile agli hosting reseller. Entrambi i piani utilizzano una porzione di spazio web da suddividere in account più piccoli. La più grande differenza tra queste due soluzioni, è quella che gli hosting reseller offrono una soluzione anonima e che si può brandizzare a proprio piacimento. Soluzione che quindi risulta essere ideale per chi è interessato a rivendere un servizio a proprio nome.

Il pannello dedicato che è presente in tutti i servizi di hosting per reseller, permette al rivenditore di avere la libertà di creare i pacchetti da offrire ai propri clienti in base alle caratteristiche che meglio crede. In parole povere, il rivenditore ha la possibilità di agire come un vero e proprio rivenditore di servizi web. L’unico suo limite, è quello dello spazio fisico che il servizio di hosting reseller ha.

Vantaggi di un hosting per rivenditori

L’acquisto di spazio web di grandi dimensioni è generalmente una soluzione più economica, e che permette di avere un ottimo margine al momento della rivendita di tale spazio. Ogni rivenditore, può realizzare un profitto più o meno ingente rivendendo parte dello spazio ad un determinato numero di clienti.

Allo stesso tempo, un rivenditore di spazio hosting può fornire una serie di servizi di supporto ai clienti per incrementare i propri guadagni. Tra questi servizi ci possono essere:

configurazione degli spazi hosting;



manutenzione dei servizi collegati agli spazi hosting;



campagne marketing;



ottimizzazione per i motori di ricerca.

L’acquirente finale dello spazio web, beneficerà dell’esperienza che il gestore dello spazio web può fornire. L’acquirente finale ha accesso ad un pannello di controllo (di solito CPanel o direct admin) per la gestione delle più comuni impostazioni e la creazione delle caselle mail.

Nel caso non si voglia avere nessuna gestione del servizio web, si può affidare la totale gestione del servizio hosting e delle sue caratteristiche al professionista o azienda che lo offrono.

Le proposte di hosting per rivenditori sono sicuramente un modello di business molto interessante e che permette una buona flessibilità di opzioni. Grazie a una spesa minima, è bene ricordare che i servizi di hosting per rivenditori possono essere incrementati in base alle proprie esigenze, si può avere la possibilità di rivendere servizi ad un numero pressappoco che infinito di clienti.