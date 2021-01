Covid, Zaia: “Calano i ricoveri. Veneto rosso? Servono dati uniformi”| +1715 positivi| Dati 11 gennaio 2021

Nuovo appuntamento con la conferenza stampa da Marghera, oltre al calo dei ricoveri si è parlato anche della necessità di avere dei dati uniformi per decidere le zone per le Regioni.

Durante la conferenza stampa del presidente del Regione del Veneto, Luca Zaia, è stato reso noto il bollettino di oggi che vede 3.402.104 tamponi molecolari, 2.104.000 test rapidi, l’incidenza dei positivi sui tamponi nelle ultime 24 ore è dell’8%. Gli attualmente positivi sono 87.540, i positivi nelle ultime 24 ore sono 1.715, i ricoverati sono 3.383, le terapie intensive sono 389, in area non critica sono 2.994. I dimessi sono 11.885, i morti 7.427 (+38) nelle ultime 24 ore. Riguardo il bollettino, il Governatore ha affermato:

“Osservando i dati possiamo notare una timida tendenza di calo in questi ultimi cinque giorni, sia per quanto riguarda la terapia intensiva che per l’area non critica. Questo però vuol dire che dobbiamo fare molta attenzione a non abbassare la guardia per non buttare via tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso. Ricordo quindi di evitare tutti i luoghi di assembramento o a incontri se non è necessario”.